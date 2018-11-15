كونتي وبن زايد يبحثان بأبو ظبي تطوير التعاون المشترك بين إيطاليا والإمارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أبو ظبي- أعلن رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس أنه إجتمع في لقاء “هام” مع ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ونشر كونتي في حسابه الرسمي على موقع (إنستغرام)، سلسلة من الصور مع ولي عهد أبو ظبي. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد تخطى 6 مليارات يورو، لافتا إلى أكثر من 600 شركة إيطالية تنشط في دولة الإمارات، وهناك ستة عشر ألف إيطالي يعيشون ويعملون في دبي وأبو ظبي وبقية الإمارات الأخرى.

ووفق وكالة أنباء الامارات الرسمية (وام)، فإن الشيخ محمد بن زايد بحث مع رئيس الوزراء الايطالي “التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويره في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما ويحقق تطلعاتهما في توسيع آفاقه في القطاعين الحكومي والخاص والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يوفرها البلدان”. كما استعرض الجانبان “القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بالجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام لشعوب المنطقة والعالم”

وتناول اللقاء – حسب (وام)- القضايا الإقليمية والدولية والدور الإيطالي والأوروبي في تعزيز الاستقرار والتنمية. وأكد بن زايد “توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة وعملها مع الأصدقاء وجهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”، مثمنا “الجهود الإيطالية في عقد قمة باليرمو، لدعم الجهود السياسية في ليبيا ومقدرا المساهمة الشخصية لرئيس الوزراء في هذا الجانب”