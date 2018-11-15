إدانة من المعارضة والنظام السوري لـ”مجازر” طائرات التحالف الدولي في دير الزور

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في موقف نادر، تزامنت إدانات من جهات بالمعارضة السورية مع تلك من طرف النظام الحاكم في دمشق لـ”المجازر بحق المدنيين في دير الزور”، التي “تتوالى على يد طائرات التحالف الدولي”، حيث أسفرت غارات فجر اليوم الخميس عن سقوط العشرات من القتلى في بلدة السوسة بريف دير الزور، معظمهم نساء وأطفال.

وقال الإئتلاف الوطني السوري المعارض إن “مجزرة اليوم جاءت بعد سلسلة من المجازر وقعت خلال الأيام الماضية في استهتار بأرواح المدنيين، حيث أسفر قصف التحالف عن مجزرة راح ضحيتها أكثر من 30 مدنياً في مدينة هجين فيما سقط سجناء مدنيون في سجن قرب البلدة”.

وقال الائتلاف في بيان إنه “يدين بشدة هذه العمليات، ويطالب بوقف فوري للغارات التي تستهدف مناطق مدنية بغض النظر عن أي مبررات”، مشدداً على “ضرورة إجراء تحقيق في هذه الجريمة وفي جميع الجرائم التي تطال المدنيين ومحاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرار الجرائم”.

وبدورها نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن “مصادر أهلية” أن “طيران التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية شن غارات جوية على الأحياء السكنية في قريتي البوبدران والسوسة بريف دير الزور الشرقي ما تسبب باستشهاد 23 مدنيا وتدمير عدد من المنازل السكنية في القرية.”

ونوهت سانا بأن وزارة الخارجية السورية “جددت في رسالتين وجهتهما أول أمس إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تأكيدها ضرورة تصدى مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته والتحرك الفوري لوقف الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها طيران (التحالف الدولي) غير الشرعي بقيادة الولايات المتحدة وأن يتخذ ما يلزم لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها”.

وكانت شبكة (فرات بوست) الإخبارية المحلية، قد ذكرت “إن طائرات التحالف قصفت بلدة السوسة الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش ما تسبب باستشهاد 15 مدنيا من عائلة واحدة”، وقالت إن “الشهداء من النازحين من بلدة الباغوز بريف ديرالزور”، معلنة أن سيدة واحدة تمكنت من النجاة من بين أفراد العائلة”.