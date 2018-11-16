قمة روسية – تركية لبحث اللجنة الدستورية السورية بعد تشدد أمريكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تُعقد يوم الاثنين المقبل قمّة تركية روسية هدفها الأساس بحث ملف اللجنة الدستورية الخاصة بسورية، ووفق وسائل إعلام تركية، هناك خلافات في وجهات النظر بين رئيسي البلدين حول مفهوم هذه اللجنة وتبعتها ومرجعيتها.

وأعلن المركز الإعلامي في الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجتمع بنظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث ملف اللجنة الدستورية في سورية، دون مزيد من التوضيح.

وتأتي هذه المباحثات بعد إيجاز صحفي قدّمه الممثل الأمريكي الخاص إلى سورية جيمس جيفري، الخميس، أكّد فيه على أن الخطوة الأولى التي تنتظرها الولايات المتحدة الآن هي التئام لجنة تحت رعاية الأمم المتحدة للبدء بالعمل على الدستور السوري بحلول نهاية العام. وأن الولايات المتحدة سوف تُحاسب روسيا على التزامها بعقد اجتماع هذه اللجنة بحلول ذلك الوقت، وتوقعها أن تستخدم روسيا نفوذها لجلب نظام دمشق إلى الطاولة.

وأكّد على إصرار الولايات المتحدة على عملية سياسية لا رجعة فيها في سورية يقودها السوريون وتيسرها الأمم المتحدة، وضمان مغادرة كافة القوات الخاضعة لقيادة إيران من كامل الأراضي السورية، وتأكيده على أنه لا يمكن تحقيق الهزيمة الدائمة بتنظيم الدولة الإسلامية قبل حصول تغيير جذري في النظام السوري، وتغيير جذري في دور إيران في سورية.

كما تأتي هذه القمة بين الرئيسين التركي والروسي بعد فشل اجتماع تقني بين الطرفين في التوصل إلى توافق حول تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة في سورية، وفشل المبعوث الأممي إلى سورية ستافان دي ميستورا في إقناع النظام السوري بتمرير اللجنة وفق الرؤية الأممية، وتأكيده على أن اللجنة يجب أن تكون من اختيار السوريين مع احتفاظ النظام بثلثي عدد أعضائها.

ووفق مصادر سورية، ما يزال هناك خلاف كبير بخصوص القائمة الثالثة للجنة الدستورية، المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني التي تُعِدها الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، بعد قبول قائمتين واحدة من المعارضة وأخرى من النظام، مع وجود خلاف على نسبة وفد النظام من إجمالي أعضاء اللجنة.

وطرحت روسيا عبر مؤتمر سوتشي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، تشكيل لجنة دستورية من 3 قوائم، واحدة النظام وأخرى المعارضة وثالثة تضعها الدول الضامنة.

وكانت القمة الرباعية التي ضمّت زعماء تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا والتي عُقدت في إستانبول بتركيا الشهر الماضي، قد دعت إلى تشكيل لجنة دستورية، على أن تبدأ عملها قبل نهاية العام الحالي.