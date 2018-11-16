كونتي يعرب لريفلين عن قلقه إزاء خطر تصاعد العنف في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي لرئيس دولة إسرائيل رؤوبين ريفلين، قلقه إزاء خطر تصاعد العنف في غزة الذي سُجِّل في الأيام الأخيرة.

وقال بيان صدر عن قصر الحكومة الإيطالية (كيجي)، أن كونتي “أعرب خلال الاجتماع الذي جرى اليوم في قصر كيجي واستمر حوالي ساعة، عن أمله بوقف دائم لإطلاق النار”، مما “يسمح لجميع الأطراف بالتخفيف من حدّة الأزمة الإنسانية في تلك المناطق”.

وذكر البيان أن هذه الزيارة تأتي “في الذكرى السبعين لميلاد دولة إسرائيل، وبعد عام واحد من اعتراف إيطاليا بها”، وهي “الذكرى التي سيتم، وفقا لرئيس الوزراء، الاحتفال بها سنوياً من خلال إحيائها من قبل المؤسسات الإيطالية، تأكيداً للصداقة القوية بين الدولتين”.

وخلص البيان الى القول إن رئيس الحكومة الإيطالية والرئيس الإسرائيلي “تناولا خلال الاجتماع، قضايا ذات اهتمام إقليمي، في سياق التغيّرات الجارية في منطقتي المتوسط ​​والشرق الأوسط”.