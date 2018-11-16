موغيريني ومفوض سياسة الجوار إلى تركيا الأسبوع القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تقوم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، والمفوض المكلف شؤون التوسيع وسياسة الجوار يوهانس هان، بزيارة إلى تركيا الأسبوع القادم للمشاركة في الحوار السياسي الأوروبي – التركي.

وسيناقش الأوروبيون مع نظرائهم الأتراك كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل التطورات في سورية، العراق والملف الإيراني، كما “سيتم أيضاً مناقشة التعاون الثنائي في مجالات الهجرة والأمن ومحاربة الإرهاب”، وفق البيان الصادر عن المفوضية اليوم.

وستناول الطرفان أيضاً قضية الهجرة واللجوء ومسيرة تنفيذ الاتفاق المبرم بين بروكسل وأنقرة في آذار/مارس 2016 بشأن اللاجئين السوريين، وسط الجدل القائم حول تحرير الدفعة الثانية من المساعدات التي نص عليها لصالح هؤلاء.

و سيتطرق النقاش إلى قضايا التعاون في قطاعات مختلفة مثل الطاقة والنقل، والاستثمارات، انطلاقاً من قناعة الطرفين بضرورة المضي قدماً في العلاقات الثنائية رغم الخلافات والجمود الحاصل حالياً في مفاوضات ضم أنقرة للتكتل الموحد.

وكانت موغيريني قد التقت نائب الرئيس التركي أثناء تواجدهما في وقت سابق من هذا الأسبوع في مدينة باليرمو الايطالية لحضور اجتماع دولي حول ليبيا.