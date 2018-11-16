مكتب نتنياهو ينفي “شائعات” الانتخابات المبكرة في إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-نفى مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو “شائعات تبكير الانتخابات العامة” وقال في بيان إنها “غير صحيحة”.

وأكد “وجوب بذل كل جهد مستطاع للحفاظ على حكومة اليمين وعدم تكرار الخطأ الذي ارتكب عام 1992 حين اسقطت حكومة يمينية وتولت زمام الحكم حكومة يسارية جلبت على دولة إسرائيل كارثة أوسلو”.

وكانت أحزاب إسرائيلية قالت إنه تم الاتفاق على تبكير الانتخابات وذلك بعد فشل اجتماع نتنياهو مع وزير التعليم نفتالي بنيت، الذي يطالب بحقيبة الدفاع.

ويرفض رئيس الوزراء الاسرائيلي هذا الطلب ما يهدد بانسحاب حزب “البيت اليهودي” الذي يقوده بنيت من الحكومة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي “اطلع نتنياهو رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت خلال اجتماع عقد بينهما اليوم على قراره توليه حقيبة الدفاع في المرحلة الراهنة وذلك نظرا للتحديات المصيرية التي تواجهها دولة إسرائيل”.

وأضاف “سيجري نتنياهو مطلع الأسبوع المقبل محادثات مع رؤساء الائتلاف الحكومي”.