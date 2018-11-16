إيطاليا: أمير قطر يزور البلاد ويلتقي رئيسي الجمهورية والحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر إعلامية إيطالية إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، سيصل إلى روما يوم الإثنين المقبل في أول زيارة رسمية لإيطاليا، برفقة وفد وزاري سيوقع مع نظرائه سلسلة من الاتفاقيات في مجالات تمتد من الصحة حتى الزراعة، مرورا بالرياضة والشباب والبحوث.

وذكرت المصادر أن الأمير آل ثاني خلال زيارته التي تستغرق يومين، “سيتم استقباله من قبل رئيس الجمهورية سرجيو ماتّاريلا، الذي سيقيم مأدبة عشاء رسمية تكريما له في مقر الرئاسة، قصر (كويرينالي)”، وكذلك “من قبل رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب، إليزابيتّا ألبيرتي كازيلاتي وروبيرتو فيكو”، فضلا عن “رئيس الوزراء جوزيبّي كونتي”.

وفي هذا السياق، قال سفير إيطاليا في الدوحة باسكوالي سالتزانو في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الجمعة، إن “العلاقات بين إيطاليا وقطر ممتازة حقا”، ففي “العام الماضي قمنا بزيادة تبادلنا التجاري بنحو 11٪”.

وذكر السفير سالتزانو أن “على إيطاليا طلب كبير في قطر بالفعل”، والتي يتمثل حضورنا من خلال شركات كبرى مثل ساليني إيمبريليو، سايبم، ايني، فينكانتييري”، الى جانب “الشركات الصغيرة والمتوسطة، الحرف، المنتجات الفاخرة والصناعات الزراعية”، والتي “تمثل بالتأكيد حداثة في المجالات التي يتزايد الطلب علينا فيها”.