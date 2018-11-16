ريفلين لكونتي: حماس هي المسؤولة عن التصعيد في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين خلال لقائه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي، بمقر الحكومة في روما، قصر (كيجي)، إن حركة (حماس) هي “المسؤولة عن التصعيد الأخير” في غزة.

ووفقا لبيان صحافي صدر عن السفارة الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية، فقد “تم خلال لقاء العمل، مناقشة الحقائق الإقليمية”، وأن “الرئيس ريفلين في معرض إشارته إلى غزة، شدد على أن إسرائيل لن تسمح بإطلاق الصواريخ على المدنيين”، وأن حركة “(حماس) هي المسؤولة عن التصعيد الأخير”.

وخلص البيان الى القول إن الرئيس الإسرائيلي “ذكر أن الدولة اليهودية لديها الحق الكامل في الرد بقوة على الأعمال الإرهابية ضد سكانها”.