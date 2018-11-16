البابا يندد بالوضع الدرامي للمسيحيين المضطهدين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – سلط البابا فرنسيس مرة أخرى الضوء على محنة المسيحيين المضطهدين، قائلا: “أمام العالم بأسره، والذي كثيرا ما ينظر الى الناحية الأخرى، هناك الوضع المأساوي للمسيحيين الذين يتعرضون للاضطهاد والقتل بأعداد متزايدة”.

ولدى لقائه في قاعة كليمنتين بالقصر الرسولي، الجمعة، وفدا من أعضاء مستشارية فرسان القبر المقدس في القدس، ذكّر البابا بأنه “بالإضافة إلى استشهاد المسيحيين بالدم، هناك أيضا استشهاد أبيض، على سبيل المثال ذلك الذي يحدث في الدول الديمقراطية عندما تكون الحرية الدينية محدودة”، مبينا أن “هذه هي الشهادة البيضاء اليومية للكنيسة في تلك الأماكن”.

وحث البابا جماعة الفرسان الى “عدم نسيان أنكم لستم منظمة خيرية ملتزمة بتعزيز وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للشخاص الذين يتلقون خدماتكم”، مبينا أن “قبول المرء في السلك الإكليريكي الذي يشتمل على أساقفة وكهنة وشمامسة، لا يمثل مكانة شرفية إطلاقا”.

وأشار بيرغوليو الى أن “رسالة الإكليروس تمثل جزءاً من مهام الخدمة الراعوية التي تشتمل على مساعدة من يلعب دوراً مسؤولاً بيننا”، وذلك “من خلال توفير فرص للصلاة الجماعية والليتورجية على كل المستويات، التعليم المسيحي المستمر، والفرص الروحية لمواصلة التطوير المهني والنمو لجميع مكونات الجماعة” .