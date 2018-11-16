إيطاليا: رئيس الجمهورية ماتّاريلا يلتقي نظيره الإسرائيلي ريفلين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال ديوان الرئاسة الإيطالي إن رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا استقبل الجمعة، في مقر الرئاسة، قصر (كويرينالي)، رئيس دولة إسرائيل، رؤوبين ريفلين.

وأضاف بيان الرئاسة أن “الرئيس ماتّاريلا دعا نظيره الإسرائيلي الى مأدبة غداء”، أقامها على شرفه.

وكان بياناً للحكومة الإيطالية قد قال في وقت سابق، إن زيارة الرئيس ريفلين هذه، تأتي “في الذكرى السبعين لميلاد دولة إسرائيل، وبعد عام واحد من اعتراف إيطاليا بها”، وهي “الذكرى التي سيتم، وفقا لرئيس الوزراء، الاحتفال بها سنوياً من خلال إحيائها من قبل المؤسسات الإيطالية، تأكيداً للصداقة القوية بين الدولتين”.

وخلص بيان (كويرينالي) الى القول إن “وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إينزو موافيرو ميلانيزي، كان حاضراً أثناء المأدبة”.