إيطاليا: تراجع التجارة الخارجية في أيلول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أشارت تقديرات إحصائية إلى انخفاض دوري للتجارة الخارجية الإيطالية في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بنسبة 2.1٪ للصادرات وانخفاض أكثر وضوحا للواردات بنسبة 0.3٪.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في بيان الجمعة، إن “الانخفاض الدوري في الصادرات يعزى إلى انخفاض المبيعات إلى الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي، بنسبة 2.9٪، وإلى منطقة الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.4٪”.

ولفت البيان الى أن “الربع الممتد من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر 2018، شهد زيادات لكلا التدفقات مقارنة بالفترة السابقة”، وهي “أكثر كثافة بالنسبة للواردات (2.9٪) من الصادرات (0.3٪)”.

وأشار الى أن “الانخفاض في نسبة الصادرات في شهر أيلول/سبتمبر 2018 على أساس سنوي بلغ نسبة 2.8٪”، وهو “يشمل منطقة خارج الاتحاد الأوروبي حصرا (-7.1٪)”، أمام “زيادة في الواردات بنسبة 5.7٪، مدفوعة بزيادة حادة في المشتريات من جانب الدول خارج الاتحاد الأوروبي، وبنسبة 17.6٪”.

وخلص بيان (إستات) الى القول إن “تعديل المعطيات تبعا لتأثيرات التقويم، يحمل تغييراً إيجابياً في الصادرات بنسبة 1.6٪، والواردات بنسبة 9.0٪”.