كاهن إيطالي: قلق كبير من المرسوم الأمني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال كاهن إيطالي إن هناك قلقاً كبيراً لدى أشخاص عديدين من ناحية المرسوم الأمني الجديد.

وأضاف مدير مركز أستاللي اليسوعي لخدمات المهاجرين في روما، الأب كاميللو ريبامونتي، أن “المرسوم الأمني بعد التصويت بالثقة عليه في مجلس الشيوخ، والذي يكاد يوضع على طاولة البحث في مجلس النواب، ومن المرجح أن يتجاوزها، يثير العديد من المخاوف بشأن القواعد الواردة فيه، والتي تتحكم بعمق بحياة آلاف الناس دون مواجهة ظاهرة الهجرة من المنظور الصحيح، وهي حقيقة معقدة وعالمية”.

وكشف الأب ريبامونتي أن “ما يثير المزيد من القلق في التبسيط الذي يستجيب لمنطق دعائي، هو الحد من تلك الحقوق المنصوص عليها في الدستور، والتي تمثل أساس الحياة الديمقراطية في بلادنا”، مبينا أنه “لايتم في المرسوم تفسير أمور كثيرة، ولا سيما المادة 10 الخاصة بالامتثال للقانون الدولي وحول وضع الأجانب”.

كما أشار الى “المادة 32 حول الحق في الرعاية الصحية، التي تهددها بعض أحكام المرسوم، وخاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا”، فضلا عن “المادة (2) بشأن واجب التضامن، في وقت يجرم التضامن مع المهاجرين، ويجازف بوضع السلام الاجتماعي على المحك”.

وخلص الكاهن اليسوعي بـ”التذكير بمكانة رئيس جمهورية سيرجو ماتّاريلا، الذي يجب أن يكون أداة لتنظيم التغييرات في ظل روح تقاليدنا الديمقراطية، لكي لا تخلق هذه التغييرات مزيداً من الظلم والتهميش”.

وكان المرسوم السالف الذكر قد حمل توقيع رئيس الجمهورية قبل طرحه للثقة في مجلس الشيوخ.