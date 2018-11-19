مسؤول عسكري إيطالي: نبني علاقة جديدة مع ليبيا أساسها الثقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول عسكري إيطالي “إننا نبني بالتزام، علاقة جديدة مع ليبيا، أساسها الثقة”، مبينا أن “علاقاتنا مع ليبيا كانت تقوم دائماً على أساس احترام الهويات الوطنية المختلفة وتعزيز الخصائص الاجتماعية والاقتصادية المميّزة”.

وأضاف وكيل وزارة الدفاع، انجيلو توفالو في مقابلة مطولة نشرتها صحيفة (لا ڤيريتاه) الاثنين، أن “السياسة الإيطالية أحرقت في السنوات الأخيرة، الميزة الدبلوماسية التاريخية القائمة مع الليبيين، بتأييد خيارات شنيعة من قبل بلدان ثالثة، قررت للأسف أن تلعب ورقة الهجوم العسكري”.

وتابع “كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يقيّم في تلك المرحلة، إعطاء الثقة لمن اقترحوا بإستخفاف كبير حل حرب ضارة (ضد نظام القذّافي)، ندموا بعدها ببضعة أشهر، مشيرين إلى أن عدم الاستقرار الذي تلاها قد قوض الأمن العالمي”.

وأشار المسؤول بوزارة الدفاع الى أن “ليبيا اليوم، بفضل العمل المتواصل الذي يقوم به رئيس الوزراء جوزيبي كونتي والحكومة الإيطالية برمتها، تعرب مرة أخرى عن تقديرها لنهجنا الدبلوماسي الصريح والقائم على الإحترام”. واختتم مكرراً “إننا نبني بالتزام كبير، علاقة جديدة أساسها الثقة، مع ليبيا”.