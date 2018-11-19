الاتحاد الأوروبي: استعداد للتعامل مع الخرطوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المجتمعين اليوم الاثنين في بروكسل أن السودان يلعب “دوراً حاسماً وبناءً في استقرار وسلام منطقة القرن الأفريقي”.

وأبدى الوزراء الاستعداد، باسم دولهم ومؤسسات الاتحاد، للمشاركة في الحوار والتعاون مع الخرطوم، “وذلك بناء على التقدم الذي أحرزه السودان في الالتزام بالإصلاحات الداخلية، بما في ذلك حقوق الانسان والحكم الرشيد وتيسير المساعدات الإنسانية والسلام المستدام”، كما جاء في بيان أصدروه اليوم حول هذا البلد.

وحث الوزراء في بيانهم السلطات السودانية على “الاحترام الكامل للحق في حرية التعبير والصحافة والوصول إلى المعلومات وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بما يتفق مع القانون الدولي”.

ويرى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في انتخابات عام 2020، فرصة للسلطات السودانية لإظهار التزامها بالإصلاح من خلال السماح لجميع المواطنين في المشاركة في عملية سياسية شاملة، دون قيود على الحقوق الفردية.

ولم يفت رؤساء الدبلوماسية الأوروبية التعبير عن “قلقهم العميق” إزاء “تقلص السماحة المتاحة للمجتمع المدني في السودان، والاضطهاد الذي تمارسه السلطات ضد المدافعين عن حقوق الانسان والطلاب والنشطاء السياسيين، مع التركيز على الانتهاك المستمر لحقوق النساء والفتيات”.

وتندرج العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والسودان بشكل عام في إطار العمل على حماية أمن واستقرار دول القرن الأفريقي والتعاون في مجالات قطاعية، خاصة بشأن جمهورية جنوب السودان، فقد سبق للاتحاد أن ضخ أموالاً بقيمة 150 مليون يورو على شكل مساعدات للسودان ولدولة جنوب السودان.