مسؤول إيطالي: أسلوب الانتخابات الليبية تمليه مَراجعها السياسية الرئيسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى مسؤول عسكري إيطالي أن الطريقة التي سيتم بها خوض الإنتخابات في ليبيا، ينبغي أن تمليها المراجع السياسية الرئيسية للبلاد.

وأضاف وكيل وزارة الدفاع، انجيلو توفالو في مقابلة مع صحيفة (لا ڤيريتاه) الاثنين، أن “على إيطاليا تعزيز الحوار، تحفيز الخيارات المشتركة بين المُحاورين المختلفين”، وذلك “في ظل احترام سيادة الشعب الليبي”، فـ”بعد أن وقعت ضحية صفحة سيئة من التاريخ، من حق ليبيا وواجبها أن تنهض مجدداً”.

أما بشأن المؤتمر الأخير عن ليبيا، فقد أشار المسؤول بوزارة الدفاع إلى أنه “بعد إملاء فرنسا للخط عبر خيارات تبين أنها فاشلة، أصبحت تدرك اليوم أن النهج الذي نتبعه هو السبيل الوحيد الممكن”.

وأردف توفالو “إن كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد الحوار على قدم المساواة بشأن الملف الليبي، فنحن مستعدون للبحث عن حلول مشتركة”، لكن “إيطاليا لن تسمح بخطوات أخرى، تقوّض تماسك أوروبا والتوازن الدولي”.

وعن دور الولايات المتحدة وروسيا في ليبيا، أكد وكيل الوزارة أن “العلاقات التي نقيمها معهما واضحة للعيان”، فـ”التفكير بإمتلاك مكانة على الساحة الدولية بدون تغذية هذين المحورين المختلفين ودعمهما، سيكون أمراً ساذجًا”.

وتابع “لم نشكك أبدا بالتعاون الوثيق مع الحلفاء”، إنما “وضعنا أنفسنا بشفافية كبيرة وبشكل حاسم في موقف انتقادي إزاء العقوبات المستخدمة كحل للنزاعات الدولية”، في إشارة الى العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا. ولفت توفالو الى أن “متانة العلاقة بين رئيس الوزراء كونتي ودونالد ترامب واضحة أيضا في علامات الانفتاح، كتمديد عقد شراء النفط الخام الإيراني”.

أما فيما يتعلق بالأمن السيبراني، فقد رأى المسؤول بوزارة الدفاع، أنه “يجب العمل على الأبعاد الثلاثة للعمل البشري: الفرد، الشركة والدولة”، حيث “يجب تحفيز الفرد منذ الطفولة، من خلال برامج تدريبية، لفهم مخاطر استخدام التكنولوجيا”.

وخلص توفالو الى القول إن “على الدولة رفع المعايير الأمنية للخدمات التي توفرها للأفراد، وتنسيق سعي الشركات للبحث عن حلول تناسب المهارات المطلوبة، لجعل البلاد بجملتها أكثر أمنا”، مبينا أن “تحفيز تطوير تكنولوجيا وطنية في هذا المجال، سيكون عنصراً أساسياً”.