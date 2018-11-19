ماكرون: فرنسا تدعم الميثاق العالمي للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن دعم بلاده “الصريح والقوي” للميثاق العالمي للهجرة، الذي رعته الأمم المتحدة والمأمول تبنيه الشهر القادم في مدينة مراكش المغربية.

وكان ماكرون يدلي بهذه التصريحات أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم بالاشتراك مع رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، بعد اجتماع عمل بينهما، على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي لبلجيكا اليوم وغداً.

وعبر الرئيس الفرنسي عن قناعته بأن الميثاق العالمي للهجرة يشكل “نصاً جيداً”، مؤكداً على تقدير بلاده للجهد الذي بذلته الأمم المتحدة للتوصل إلى هذه النتيجة، وقال “إنه ميثاق غير ملزم قانونياً ولكنه مهم، إذ يتوافق مع القيم والمصالح الأوروبية”.

ويشير ماكرون هنا بشكل خاص إلى النقاش الدائر في بلجيكا ورفض أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في البلاد لنص الميثاق، ما يعني أن رئيس الوزراء شارل ميشيل لن يستطيع الوفاء بتعهده بتبنيه في مراكش بالمغرب.

ودافع ماكرون خلال زيارته لبلجيكا عما يسميها “التعددية القوية” في النظام العالمي.

هذا، وتهدف زيارة ماكرون لبلجيكا، بالإضافة إلى استعراض العلاقات المتينة بين الطرفين، إلى العمل من أجل تحفيز الأحزاب الليبرالية وأحزاب يمين الوسط في البلاد على دعم تحركه نحو تشكيل حلف موالي لأوروبا في مواجهة اليمين المتطرف في أفق الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في أبار/مايو عام 2019.

ويريد ماكرون من وزراء تحركه ضمان أن يكون لحزبه “الجمهورية إلى الأمام” الحديث التشكيل، مكان في البرلمان الأوروبي بعد الانتخابات المقبلة.