الرئيس الإيطالي: حماية الأقليات وحرية الصحافة تتطلبان دعم الدولة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

آلتو آديجي ـ قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا إن حماية الأقليات وحرية الصحافة تتطلبان دعم الدولة.

وأضاف الرئيس الإيطالي خلال حدث إعلامي في مدينة ميرانو (شمال)، أن “العلاقة بين حماية الأقليات وحماية حرية الصحافة عنصر مهم في جمهوريتنا”، فـ”حماية الأقليات وثقافتها ليست مجرد حق أساسي يجب على الجمهورية أن تمنحه وحسب، بل أن تعززه على أرض الواقع أيضا”.

وأشار ماتّاريلا الى أن هذا الأمر “إنما يمثل مصلحة عامة للجمهورية أيضا، لأن المقارنة والمساهمة التي تقدمها الهويات المختلفة هو أحد الأصول بالنسبة لأي بلد ديمقراطي”، مذكِّراً بـ”المادتين 6 و 21 الخاصتين بحماية الأقليات وحرية الصحافة”، مبينا أنهما “قيمتان مرتبطتان ببعضها”، لأن “الحق الأول في حرية الفكر، هو القدرة على التعبير عنه باللغة الأم، في إطار ثقافة المرء”.

وذكر رئيس الجمهورية أن “ضرورة حماية جمهوريتنا للأقليات، الثقافات والهويات، الى جانب حرية الصحافة، تتطلب دعم الدولة أيضا، لكي يتم ذلك بشكل ملموس ودون عوائق”. واختتم مبينا أن “هذه العناصر هي أيضا جزء أساسي وجوهري من الجنسية الأوروبية”.