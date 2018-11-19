نائب رئيس وزراء إيطاليا: لا نرغب في تقويض الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني إن الحكومة “لا ترغب في تقويض الاتحاد الأوروبي”، بل تسعى “لتغيير بعض القواعد الأوروبية التي تضر المواطنين الأوروبيين والإيطاليين”.

ونوه سالفيني، في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين على هامش حدث إقتصادي بمدينة ميلانو، “نريد أن نجلس بهدوء إلى طاولة الحوار” في الاروقة الاوروبية، “فنحن نمثل حكومة ودولة هي ثاني قوة صناعية أوروبية”.

وحسب سالفيني، الذي هاجم مرارا مسؤولي المفوضية الاوروبية بعد أن رفض الجهاز التنفيذي الاوروبي مشروع الموازنة المقدم من حكومة بلاده للعام المقبل، فإنه “لا أحد يستطيع أن يفكر في معاملتنا كآخر المنضمين إلى أوروبا”. وقال سالفيني، زعيم حزب الرابطة شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الحكومي، “إن ما ينفقه الايطاليون في الاتحاد الاوروبي أكثر من ذلك الذي يعود إلى البلاد” في شكل موارد مالية أوروبية. وأردف “بما أننا ندفع للانتماء لهذا النادي الاوروبي، فإننا نود أن يعاملنا هذا النادي باحترام”.