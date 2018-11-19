ضغوط أمريكية على إيطاليا للإستمرار في دعمها للعقوبات الأوروبية ضد روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت مصادر إعلامية أمريكية إلى أن إدارة واشنطن مارست ضغوطا على الحكومة الايطالية كي تستمر في دعمها للعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا على خلفية الازمة الاوكرانية.

وذكر موقع (بز فييد نيوز)، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن “الضغوط الأمريكية بقيت حاسمة، حتى الآن، في إقناع الحكومة الإيطالية (إئتلاف حركة خمس-الرابطة) المقربة من الكرملين بمواصلة دعم العقوبات، رغم معارضة روما المعلنة لهذه الإجراءات”.

وحسب تلك المصادر، فإنه “ليس من الواضح فيما إذا كان الرئيس دونالد دونالد ترامب على دراية بهذه الضغوط الدبلوماسية”، والتي نوهت بأن “ضغوطًا مماثلة مورست على الحكومات الإيطالية السابقة”.

وكان رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، الذي زار موسكو الشهر الماضي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من زيارات مماثلة لنائبه ماتيو سالفيني ولوزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي، فد أعرب في أكثر من مناسبة عن الرغبة في علاقات متميزة مع روسيا، كما إنتقد “التمديد التلقائي” للعقوبات الأوروبية المفروضة عليها منذ إندلاع الأزمة في شرق أوكرانيا عام 2014 وضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

كما أعلن سالفيني أنه سيسعى على المستوى الدولي لرفع العقوبات عن روسيا، مؤكدا أنه “على قناعة بأن هذا الحصار هو عبث اجتماعي واقتصادي يجب إيقافه. فسنحاول أن نوضح ذلك لمحاورينا الدوليين”.