رئيس إيطاليا، بعد إستقباله أمير قطر: لا حل لأزمة الخليج إلا بالحوار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد رئيس الجمهورية الايطالية سيرجو ماتّاريلا اليوم الاثنين على أنه لا حل لأزمة الخليج “إلا عبر الحوار”، مشيرا إلى أن بلاده حافظت دائما على خط “التوازن والاعتدال” حيال هذه الازمة، التي طفت على السطح في 5 حزيران/يونيو عام 2017، بقطع كل من السعودية والبحرين والامارات علاقاتها مع قطر، متهمة الاخيرة بتمويل الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهو ما تنفيه دائما الدوحة.

وشدد ماتّاريلا، بعد إستقباله في مقر الرئاسة (قصر كويرينالي)، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أن “منطقة الخليج تعتبر ذات أهمية استراتيجية وحاسمة، ليس فقط بالنسبة للبلدان التي هي جزء منها، بل بالنسبة للمجتمع الدولي بأسره، ليس حصرا على قطاع الطاقة ولكن أيضًا بالنسبة للأمن والقدرة على مواجهة التحديات العالمية المشتركة بدءا من تهديد التطرف العنيف”.

ورأى رأس الدولة الايطالية أنه “من الضروري العمل لضمان التماسك، مع الاعتراف واحترام الاختلافات والخصوصيات وسيادة كل بلد في المنطقة”. وقال “إيطاليا حافظت دائما على خط التوازن والاعتدال، ونحن على قناعة بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل آخر لأزمة الخليج إلا بالحوار من أجل التوصل لحلول مشتركة”. وأردف، مخاطباً أمير قطر “أنا أثق بحكمتكم من أجل التوصل، مع القادة الآخرين في المنطقة، إلى نقاط تقارب ونمو مشترك” في منطقة الخليج.