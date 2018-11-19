رئيس إيطاليا يثمن “تعاون قطر” بمؤتمر باليرمو حول ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ثمّن رئيس الجمهورية الايطالية سيرجو ماتّاريلا مشاركة دولة قطر في مؤتمر باليرمو الخاص بالازمة الليبية، الذي استضافته عاصمة إقليم صقلية مطلع الاسبوع المنصرم.

وقال ماتاّريلا في تصريح للصحفيين مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يزور إيطاليا، “لقد تحدثنا أيضا عن ليبيا وشكرت الأمير وحكومته على المشاركة، والتعاون القوي، في مؤتمر باليرمو، الذي تميز بمصطلح من أجل ليبيا ومع ليبيا، لمساعدة ذلك البلد الصديق في التوصل، أخيرا، إلى الاستقرار والنمو، الذي ينشده شعبه”.

ووفق وكالة الانباء القطرية الرسمية، من المنتظر أن تتناول مباحثات الأمير في روما اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، “سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك” ، كما “سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين بما يسهم في دفع وتعزيز العلاقات بينهما ويخدم مصالحهما المشتركة وتطلعات شعبيهما الصديقين”.