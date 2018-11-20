جامعة بغداد تعيد فتح قسم اللغة الإيطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية إعادة افتتاح قسم اللغة الإيطالية في جامعة بغداد، بعد ثماني سنوات من إغلاقه.

وذكر بيان للوزارة الثلاثاء، أن “السفير الإيطالي لدى بغداد برونو انطونيو باسكوينو افتتح القسم الجديد بحضور نائب رئيس الجامعة، وبمشاركة الأستاذ محمود سالم الشيخ من جامعة فلورنسا”.

وأشار البيان الى أن هذا الأخير “أوضح في درس وجيز، تطور أقسام اللغة الإيطالية في العالم العربي والحالة الخاصة والمهمة لجامعة بغداد”، مع “تسليط الضوء على دور اللغة والثقافة الإيطاليتين في فهم ديناميات البحر المتوسط ​​والشرق الأوسط”.

وقال بيان الخارجية أن “إعادة فتح القسم تأتي بعد عمل ثقافي – لغوي مكثف في السنوات الأخيرة”، حيث “كانت هناك بعثات آثارية، افتتاح المركز الإيطالي العراقي عام 2016، تنظيم فعاليات هذا العام في إطار مبادرة (إيطاليا ـ ثقافة ـ البحر المتوسط)”، وبالتالي “فقد أصبحت الإيطالية إحدى اللغات النبيلة بالنسبة للجامعة”، وأن “القسم الجديد وفقا للوائح الداخلية، هو الرابع من أصل أحد عشر قسماً”.

ولفت البيان الى أن “هناك 30 طالبًا في العام الدراسي 2018-1919″، لكن “عدد المتقدمين بطلب الالتحاق كان قد بلغ الـ50″، مما “أدى إلى اختيار الطلاب الذين أنهوا المدرسة الثانوية بمعدل يتجاوز الـ75/100”.

وفي هذا السياق، أعرب عميد كلية اللغات عن أمله “بأن هذه الدعوة الأولى لمدرس إيطالي، يمكن أن يتبعه تعاون وثيق مع المؤسسات الإيطالية”، وذلك “كما يحدث بالفعل في أقسام اللغة الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والتركية، التي يتم تخصيص الموارد لها أيضًا عن طريق إرسال أساتذة معيدين من هذه البلدان الشريكة”.