موغيريني تدافع عن الاستثمار في دفاع أوروبي مشترك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن كل الجهود التي يبذلها الاتحاد لتقوية هياكله الدفاعية تصب في مصلحة حلف شمال الأطلسي (ناتو) باعتبار أن العديد من الدول الأعضاء في التكتل الموحد هي من أعضاء الحلف أيضاً.

وكانت موغيريني تتحدث أثناء مؤتمر صحفي عقدته اليوم في بروكسل بعد انتهاء أعمال اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقالت “عملنا لا ينافس ما يقوم به ناتو، إذ أن لا يمكن لدولنا أن تقع في تناقض مع نفسها”.

وفندت المسؤولة الأوروبية تصريحات العديد من المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والتي تعبر عن قناعة بأن في التحركات والمشاريع الأوروبية الدفاعية المطروحة حالياً نواة لجيش أوروبي قادم، مؤكدة أن بريطانيا تشارك، بوصفها لا تزال عضواً في الاتحاد الأوروبي، في عملية اتخاذ القرارات، بينما دأب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على الثناء على عمل الاتحاد في هذه المجالات,

وأوضحت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي يبحث عن طرق وآليات وكذلك عن إقامة مشاريع دفاعية تساهم في عدم بعثرة الجهود، مع التركيز على حق كل دولة بالاحتفاظ بقرارها السيادي بشأن نشر قواتها سواء تم تحت راية حلف شمال الأطلسي أو الأمم المتحدة أو أي إطار آخر، ” هذا يعني تقاسم الأعباء بشكل أفضل وأكثر عدلا”، كما قالت.

وتطرقت المسؤولة الأوروبية أيضاً إلى الجدل القائم بشأن مصير عملية صوفيا البحرية في المتوسط والرامية إلى تفكيك شبكات تهريب البشر وإنقاذ حياة الناس، مؤكدة بأن الحل المثالي سيكون بالاتفاق على تمديدها مع إعطاء قيادتها العسكرية تعليمات واضحة بشأن انزال من يتم انقاذ حياتهم.

وشددت موغيريني على ضرورة أن يتم حل مشكلة انزال المهاجرين ضمن إطار عام لا صلاح نظام الهجرة واللجوء في أوروبا المسمى نظام دبلن، وقالت “بانتظار ذلك، تنتظر قيادة عملية صوفيا تعليمات مؤقتة”، وفق كلامها.

وحذرت من الاثار السلبية لوقف عملية صوفيا على تدفقات الهجرة إلى أوروبا، مشيرة إلى أن المهمة التي تقوم بها طواقم العملية قد ساهمت في خفض عدد المهاجرين القادمين إلى أوروبا بمعدل يصل إلى 80% خلال السنوات القليلة الماضية.