مرصد: مقتل نحو “30 ألف طفل سوري” خلال الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث تقرير أصدره مرصد حقوقي سوري، اليوم الثلاثاء، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، عن “مقتل نحو 30 ألف طفل في سورية منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية” في آذار/مارس عام 2011.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المحسوبة على المعارضة، إنَّ “ما لا يقل عن 28226 طفلاً قد قتلوا في سورية منذ اندلاع الحراك الشعبي” قبل سبع سنوات ونصف، منوهة بأنه “لا استقرار في سورية والمنطقة بدون استقرار أطفالها”.

وتحدَّث التقرير عن أنَ “انتهاكات تعرض لها الأطفال والموثقة بشكل تراكمي في قاعدة بيانات الشبكة”، وقال إن “مخاطرها لا تتجسد فقط في صحة الأطفال الجسدية أو النفسية أو التعليم أو الرعاية الطبية، بل تتجاوز ذلك لتحفر عميقاً في ذاكرتهم وتصوغ شخصياتهم على نحو مشوّه”.

وأبرز الانتهاكات التي تناولها التقرير؛ “التجنيد الإجباري للأطفال”، الذي مارسته أطراف النزاع بنسب متفاوتة، قطاع التعليم حيث سجلت سورية واحداً من أدنى معدلات الالتحاق بالمدارس على مستوى العالم، حيث يعاني 3 مليون طفل سوري داخل سورية من عدم تمكُّنه من الالتحاق بالمدارس، وكذلك عمليات “التشريد القسري التي تعرض لها نصف الشعب السوري، والقصف المتعمَّد للمدارس الذي مارسه كل من النظام السوري ثم روسيا”، بهدف “تفتيت وتأديب المجتمع”، وفق الشبكة.

وطالب التقرير المجتمع الدولي بـ”محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضدَّ الإنسانية بحق أطفال سورية وفي مقدمتهم النظام السوري، ومنع محاولات إعادة تأهيلهم وإفلاتهم من العقاب”.

وقال فضل عبد الغني، مدير الشبكة “لن تتمكن سورية من النهوض والاستقرار، وعودة المجتمع نحو التماسك وتوقف عملية الانحدار نحو دولة فاشلة ما لم تنهض الدول الإقليمية والدول الصديقة بمسؤولياتها أمام أطفال سورية على مستوى إعادة التأهيل والتعليم ومكافحة ظاهرة تجنيد الأطفال”.

وقالت الشبكة أنها “وثَّقت مقتل 22444 طفلاً من قبل قوات النظام السوري منذ آذار/مارس 2011، بينهم 196 طفلاً قضوا خنقاً إثرَ هجمات بالأسلحة الكيميائية، و394 طفلاً قضوا إثرَ هجمات استخدم فيها النظام السوري ذخائر عنقودية أو إثرَ انفجار مخلفات قديمة لذخائر عنقودية. و301 طفلاً بسبب نقص الغذاء والدواء، كما أنَّ ما لا يقل عن 3155 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري”.