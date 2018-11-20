البابا يدعو لإبقاء التوازن بين المسيحيين والمسلمين في لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا البابا فرنسيس الى المحافظة على التوازن بين المسيحيين والمسلمين في لبنان.

ولدى استقباله في حاضرة الفاتيكان الثلاثاء، أعضاء من المؤسسة المارونية إلى جانب مجموعة من المؤمنين وممثلين عن السلطات اللبنانية، أعرب البابا عن “الشكر للمجتمع اللبناني على كل ما يفعله في البلاد”، وبشكل خاص “لأمرين: الحفاظ على توازن خلاق وقوي مثل شجرة الأرز، بين المسيحيين والمسلمين والسنة والشيعة، توازن خليق بأشخاص وطنيين واخوته”، وكذلك “للسخاء ورحابة القلب مع اللاجئين”، حيث “يستضيفون أكثر من مليون شخص”.

وأشار البابا الى أن “من المثير للاهتمام ما قاله البطريرك الراعي، عن أن زيارته الدورية للفاتيكان تمت برفقه المؤمنين”، وأردف مازحاً “إنها فكرة جيدة يمكننا أن نجعلها رسمية، ليتمكن أبناء الرعايا من الحديث عن أساقفتهم، وهكذا سنعرف أشياء أكثر ملموسة تدور في المجتمع”.

وأطلق البابا مزحة أخرى، مشيرا الى أن الحضور، الذي “يذكرني بمعجزة تكثير الخبز والسمك”، التي يذكرها الإنجيل، مفسراً بابتسامة “فلقد قالوا لي إنه سيكون هناك 40 شخصاً لكي أحيّيهم، لكن ها أنا أشهد معجزة تكثير اللبنانيين”، واختتم بالقول “أشكركم على حضوركم الكبير”.