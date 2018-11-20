قائد الجيش الاسرائيلي: سنواصل منع التموضع الايراني في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال رئيس اركان الجيش الاسرائيلي غادي أيزنكوت إن اسرائيل ستواصل منع التموضع الايراني في سورية.

وقام أيزنكوت اليوم بزيارة الى فرقة الجولان في الجيش بمشاركة قائد المنطقة الشمالية العسكرية يوئال ستريك وقادة أخرين، وقال” ان القدرات التي سعت اليها إيران والجهات الإرهابية بعيدة جدًا عما تطلعت اليه، وذلك نتيجة العمل العملياتي المتواصل والنوعي”.

واضاف أن “الجيش سيواصل العمل لإحباط تلك المحاولات مع الحفاظ على الواقع الأمني في الشمال، وانطلاقًا من الالتزام بحماية مواطني إسرائيل”.

وقال الجيش الاسرائيلي في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الايطالية للانباء، الثلاثاء، انه “خلال الزيارة أجرى رئيس الأركان جلسة لتقييم الوضع تتعلق بالتطورات الأخيرة في الحرب في سورية ومحاولات التموضع الإيرانية بالاضافة الى نشاطات تنظيم حزب الله فيها”.

واضاف البيان أنه “تم أيضا عرض جاهزية واستعداد القيادة الشمالية في مواجهة سيناريوهات مختلفة”. واختتم مشيرا الى أن “رئيس الأركان ثمن نشاطات القوات في مواجهة محاولات التموضع الإيرانية ومحاولات نقل قدرات لتطوير أسلحة دقيقة لحزب الله”.