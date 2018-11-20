رينزي: نهج حكومة الإئتلاف الإنتحاري أحرق 300 مليار يورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي إن “سالفيني ودي مايو اختارا سياسة اقتصادية انتحارية لإيطاليا”، وأن “الأسواق تقدم الحسابات، لكن نحن المواطنون من سيدفعه”.

وكتب عضو مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي على صفحته في (فيسبوك)، الثلاثاء، أن “ارتفاع عائدات السندات السيادية إلى 320 يعني أن العام المقبل ستكون لدينا زيادة في الفوائد على الديون بـ6 مليارات يورو”، مما “سيلحق الضرر بالأسر، الشركات، المدخرين، المصرفيين والحرفيين”.

وتابع “أتذكرون الجدل حول المصارف الأربعة التي أفلست؟ لقد بلغت الأموال المفقودة من قبل المدخرين آنذاك 300 مليون يورو”، بينما “منذ أن تولت هذه الحكومة مهامها، فقد المستثمرون 300 مليار يورو”، مبينا أنها “أرقام جافة لكنها تفسر الواقع”.

وأوضح رئيس الحكومة الأسبق أن هذه “الأرقام تنقل إلينا صوراً سلبية أخرى”، فـ”من لديه مال ينقله إلى الخارج، تجهد السندات المالية الطويلة الأمد (BTP) أن تجد مكانها، والمستثمرون الأجانب يخشون القيام بالأعمال في إيطاليا”.

واقترح القيادي في الحزب الديمقراطي، لتجاوز هذا الموقف “العودة ببساطة للاقتراح الذي أطلق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي من قبل (وزير الإقتصاد السابق بيير كارلو) بادوان، خفض العجز على الفور إلى نسبة 2.1٪، اتخاذ التدابير الثلاثة التي أطلقتها حكومتنا لصالح الأسر، فرص العمل والممتلكات”.

وخلص رينزي مؤكدا أن “الآثار ستكون فورية وسينخفض فارق السندات الى النصف، فضلا عن انخفاض الضرائب”.