رئيس حكومة إيطاليا يلتقي أمير قطر ويوقع اتفاقيات معه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت الحكومة الإيطالية إن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي التقى ظهر الثلاثاء في ڤيلا دوريا بامفيلي التاريخية، أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف بيان لمقر الحكومة، قصر (كيجي)، أنه “بعد مأدبة الإفطار الرسمي، جرت مراسيم توقيع اتفاقيات بين حكومتي الجمهورية الإيطالية ودولة قطر، بحضور رئيس مجلس الوزراء وأمير قطر”.

وذكر البيان أن “من بين الاتفاقات، كان هناك اهتماما خاصا بقطاع الصحة”، حيث “تمتلك ​​قطر مرافق رائدة”، لكنها “تنظر بعين الاهتمام الى الأطباء الشباب الإيطاليين”، الذين “يتمتعون بمؤهلات تعدّها ممتازة”، فضلا عن “الحرص على إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات”.

وذكر بيان الحكومة أن “الاتفاقات الموقعة، شملت مجال الرياضة”، الذي “يحيطه الأمير باهتمام خاص، كما يدل على ذلك الاتفاق بين نادي روما والخطوط الجوية القطرية، على ضوء بطولة كأس العالم 2022 التي ستستضيفها الإمارة”.

وخلص بيان قصر (كيجي) بالإشارة الى “فكرة التبادل بين المنتخبين الرياضيين القطري والإيطالي”، اللذين “سيكون بإمكانها التمرن معا في البنية التحتية التدريبية الكبيرة الموجودة في الإمارة”.