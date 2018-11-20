سيناتور إيطالي: قضية أكواريوس تثير تساؤلات مقلقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سيناتور إيطالي إن قضية السفينة (أكواريوس) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، تثير تساؤلات مقلقة.

وأضاف نائب رئيس مجلس الشيوخ الايطالي، روبرتو كالديرولي في مذكرة الثلاثاء، “من الواضح اننا ننتظر نهاية تحقيقات الشرطة المالية في كاتانيا، ومدعي عام المدينة”، في القضية “لكن في حال تأكيد التهم، وإثبات أن (أكواريوس) تفرغ على ترابنا الوطني نفايات طبية معدية، سيكون الأمر خطيرا للغاية على أرضنا وصحة مواطنينا”.

وذكر كالديرولي أنه “لمدة أربع سنوات في عهد حكومتي رينزي وجينتيلوني، جابت سفن المنظمات غير الحكومية بحرية في مياهنا وفي موانئنا، في ظل غياب تام للضوابط تقريبا، لتنقل بذلك مئات آلاف المهاجرين السريين من ليبيا وتونس”، فـ”هل كانت تجلب مع المهاجرين نفايات غير مشروعة أيضا؟ وربما غيرها من المواد المكتسبة بطرق غير مشروعة أيضا؟”.

وأشار نائب رئيس مجلس الشيوخ الى أن “من منح منذ سنوات حرية الوصول إلى موانئنا لهذه السفن التي ترفع أعلاماً أجنبية، دون فرض أية رقابة عليها، ينبغي له اليوم أن يتحمل المسؤولية السياسية عن أي جرائم ارتكبت”.

وأردف القيادي رابطة الشمال أنه “لحسن الحظ مع حزبنا في الحكومة، وسالفيني في وزارة الداخلية، تغيّر مجرى الرياح في البحر المتوسط”، التي “بعد أن دفعت جميع السفن التي ترفع أعلاما أجنبية والتابعة لمنظمات غير حكومية الى موانئنا لأربع سنوات، تدفعها الآن الى مكان آخر، في فرنسا، اسبانيا، مالطا”.

وخلص كالديرولي مذكّرا بأنه “حتى خمسة أشهر خلت، كل هذه السفن الأجنبية، بما فيها (أكواريوس)، تأتي مباشرة الى موانئنا وتجعلنا لا جميع المهاجرين الذين على متنها وحسب”، بل “وكذلك النفايات التي تحملها بشكل غير قانوني أيضا”.

وكانت السلطات الامنية الايطالية قد إتهمت منظمة (أطباء بلا حدود) بالتخلص بشكل ممنهج من “نفايات خطرة على الصحة العامة ومعدية” في 11 ميناء بالبلاد خلال عمليات رسو فنية وإنزال للمهاجرين، وأعلنت بموجب ذلك الاستيلاء بشكل مؤقت على سفينة (أكواريوس) الراسية حاليا في ميناء مرسيليا، وعلى 460 ألف يورو من أموال المنظمة.