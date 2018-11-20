برلمانية إيطالية تستهجن استقبال بلادها لأمير قطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعربت برلمانية إيطالية عن استهجانها لاستقبال رئيسا جمهورية وحكومة بلادها لأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكتبت زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني على صفحتها بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي، الثلاثاء، “إن إيطاليا تستقبل أمير قطر بحفاوة وبكل شرف”، وهي “قطر نفسها التي تمول المساجد والمراكز الإسلامية لنشر داء الأصولية الإسلامية في العالم وفي أوروبا”، حيث “يترعرع الإرهاب الذي يُدمي مدننا”.

وذكرت ميلوني أن هذا الأمر “مثير للاشمئزاز، ولم أكن أتوقع ذلك من هذه الحكومة”. واختتمت بالقول “نحن لم نغير رأينا: فلا صداقة مع من يريد حذف هويتنا”.