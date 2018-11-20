البابا: فلتهز إنارة مدينة البندقية بالأحمر العالم حول مأساة اضطهاد المسيحيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس “فلتهز إنارة مدينة البندقية بالأحمر العالم حول مأساة المسيحيين المضطهدين”. تعليقا على الحدث الرمزي الذي نظمته جمعية عون الكنيسة المتألمة البابوية هذه الليلة لإنارة بحيرة المدينة تذكيراً بمأساة اضطهاد المسيحيين بسبب إيمانهم.

وقالت الجمعية الباباوية في مذكرة، الثلاثاء، “ستتم هذه الليلة إنار جزء بحيرة البندقية المطل على القناة الكبرى، بضياء حمراء بلون دماء المضطهَدين التي يستمر سفكها.

وبهذه المناسبة، كتب البابا إلى بطريرك البندقية، المونسنيور فرانشيسكو موراليا، “فلتثر البندقية المضاءة بالأحمر، اهتمام الجميع إزاء مشكلة التمييز الخطيرة التي يعاني منها المسيحيون في أجزاء كثيرة من العالم”.

وذكَّرت الرسالة البابا بأن “الحدث يهدف إلى توعية الرأي العام حول مأساة العديد من المسيحيين المضطهدين بسبب دينهم”، فهناك “في الواقع دول يُفرض فيها دين واحد، بينما تواجه الديانات الأخرى اضطهاداً وعنفاً، أو سخرية ثقافية ممنهجة ضد أتباع المسيح”.