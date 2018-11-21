إيطاليا: إعادة جثمان مهاجر غامبي الى بلاده انتحر لرفض طلب لجوئه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تارانتو – قالت مصادر أمنية إيطالية إن “جثة المهاجر الغامبي الشاب أمادو جاو (22 عاماً)، أعيدت إلى بلاده، والذي كان قد انهى حياته في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي في مدينة تارانتو (جنوب)، بعد رفض طلبه للجوء السياسي.

وأعلنت جمعية بابل للرعاية الاجتماعية التي اهتمت بالقضية منذ البداية، على صفحتها بموقع (فيسبوك)، الأربعاء أن “جثمان أمادو وصل الليلة الماضية الى داره”، مرفقة صورة نعشه وأحد أفراد الجمعية مع بعض الأشخاص الذين كانوا في انتظار التابوت.

وأوضحت الجمعية أن “إدارة المقاطعة لم تتمكن لأسباب بيروقراطية أن تقدم المساهمة المادية التي وعدت بها لنقل النعش، لذلك كانت تبرعات المواطنين هي التي أعادت جثمان المهاجر إلى قريته”، وأنه “مع المبلغ الضئيل المتبقي سيكون بالإمكان تعبيد طريق في القرية، حيث توجد الآن أرض وعرة فقط”.

وخلصت جمعية بابل بنقل “الشكر للمساهمين الأسخياء من جانب عائلة الفقيد”، وقالت إنه “يمكننا معا أن نفعل أشياء جميلة”.