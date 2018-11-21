نيابة روما تفتح ملفا تحقيقياً في إختطاف مواطنة إيطالية في كينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر قضائية إيطالية إن “المدعي العام في روما فتح ملفاً تحقيقاً بشأن اختطاف المواطنة سيلفيا رومانو البالغة من العمر 23 عاماً في كينيا”.

واضافت المصادر ذاتها أن “المسؤول المخول بالملف، الذي يتم فيها افتراض جريمة الاختطاف بدافع الإرهاب، هو نائب المدعي العام سيرجو كولايوكو”.

وخلصت المصادر الى القول إن “القضية تُتابع أيضًا من قبل عناصر وحدة العمليات الخاصة التابعة لقوات الدرك (كارابينييري)، الذين شرعوا بالفعل بإجراء الاتصالان بالسلطات الكينية”.

ووفقا لمصادر إعلامية، فقد أعلنت الشرطة الكينية الأربعاء، أن عصابة مسلحة قامت مساء أمس بخطف عاملة إغاثة إيطالية من قرية في جنوب شرقي البلاد، بعد أن قامت بإطلاق النار على عدد من السكان، مما أدى إلى جرح خمسة أشخاص.

وقالت الشرطة في بيان إن “المهاجمين فتحوا النار عشوائياً على سكان القرية، قبل أن يقوموا بخطف المواطنة الإيطالية (23 عاماً)، التي تعمل متطوعة في إحدى المنظمات غير الحكومية، في قرية شاكاما بمنطقة كيليفي الساحلية الصغيرة.