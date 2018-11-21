وزير إسرائيلي يلوح بقتل قائد (حماس) في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – لوح وزير البناء والاسكان الاسرائيلي يؤاف غالانت بقتل قائد حركة (حماس) في غزة يحيى السنوار.

وقال غالانت في مؤتمر لصحيفة (جروزاليم بوست) الاسرائيلية، الأربعاء، “دعوني أقول بوضح إن وقت يحيى السنوار محدود ولن ينهي حياته في دارٍ للعجزة”. وأضاف “إن (حماس) عند مفترق طرق دراماتيكي، حيث عليها أن تعيد حساباتها وأن تقرر ما إذا كانت تريد محاربة إسرائيل أو الحفاظ على هدوء الأسبوع الماضي”.

وتابع غالانت “إذا كانوا يريدون القتال، فسوف نهزمهم. إن كانوا يريدون أن يتصرفون ويتحدثون من خلال طرف ثالث، فسوف نستمع لهم”، ومع ذلك، فقد أعرب عن يقينه من أنه “ستكون هناك حملة كبيرة أخرى في غزة، لكن إسرائيل ستحدد متى وكيف سيحدث ذلك، وليس (حماس)”.

وقال وزير البناء والاسكان الاسرائيلي “لن أقول ما سنفعله، من الأفضل التحدث عن العمليات بعد إطلاقها، وليس قبل، نحن سننتصر وستدفع حماس الثمن”.

وخلص غالانت الى القول “إن الحرب هي الخيار الأخير، وهو السيناريو الأسوأ”.