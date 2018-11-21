إيطاليا: المصري المعتقل بتهمة الإرهاب كان مستعداً للحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر قضائية إيطالية إن المواطن المصري الذي اعتقل صباح اليوم في ميلانو في عملية “ذئاب الصحراء” واتهم بالإنتماء لتنظيم (داعش)، كان “مستعداً للقتال” ولـ”شن الحرب”، مما يشير أيضًا إلى أنه تلقى تدريباً عسكرياً.

وذكرت المصادر ذاتها في بيان، أن ما سلف ذكره “أكده الشاب البالغ من العمر 22 سنة بنفسه خلال عدة محادثات مع مشتبه بهم آخرين، حتى أنه اعترف بأنه ذئب وحيد”. ليس ذلك وحسب “فقد أتاح نشاط مراقبة هاتفه وبريد الإلكتروني، استعادة العديد من الملفات الصوتية التي قام بتحميلها من قبل المتهم، أغلبها من انتاج قطاع إعلام تنظيم (داعش)، وتحتوي على أناشيد جهادية وخطب أئمة متطرفين تحث على كراهية العالم الغربي وتمجد الشهادة باسم الله”.

وأشارت المذكرة الى أن “عملية اليوم تؤكد فعالية نموذج الأمن الوقائي لبلادنا، وهي ثمرة معلومات مخابراتية أبلغت في نهاية العام الماضي، عن مجموعة متشددين إسلاميين على تطبيق (واتساب) أحد مشاركيها يستعمل مستخدمًا إيطاليًا”.

وذكرت أن “التحقيقات الفورية حددت مستخدم الخدمة الذي كان طوال فترة التحقيق يقيم بصفة مهاجر سري بين محافظتي تيرامو وميلانو”، حيث “وضع تحت مراقبة مستمرة من قبل أفراد الهيئات الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب”.

كما أشارت المذكرة الأمنية الى “كشفت عن وجود مواطنَين مصريَين آخرَين مع المعتقل، أحدهما في سن الـ21 والثاني في الـ23″، وأن هذا الأخير “لا يمكن تعقبه حالياً”، حيث “يربطهما والأول صداقة حميمة واهتمام مشترك بنشاط التغني والدعاية لتنظيم (داعش)”. واختتمت بالقول إن “أمر ترحيل صدر عن وزير الداخلية ضدهم بالفعل”.