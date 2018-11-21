برلمانية إيطالية: تهم بجرائم خطيرة ضد أكواريوس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت برلمانية إيطالية “إن الاتهامات الموجه للمنظمات غير الحكومية خطيرة للغاية، وآمل أن يكون ذلك غير صحيح، وأن بإمكانهم تبرئة أنفسها من تهمة إلقاء نفايات معدية لمهاجرين مرضى في البحر”.

وكانت السلطات الإيطالية قد أوقفت السفينة (أكواريوس) أمس، بينما أصدرت هيئة قضاء كاتانيا (صقلية) 24 أمراً قضائياً ضد أفراد من طاقمها بتهمة ممارسة أنشطة غير قانونية ترتبط بنقل نفايات.

وبهذا الصدد، أضافت زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني في تصريحات متلفزة الأربعاء “على أية حال، لم يكن علينا انتظار الوصول إلى هذه النقطة للاستيلاء على السفينة”، حيث أنها “إحدى السفن التي تقوم بخدمة عبَّارة لنقل المهاجرين، بالاتفاق مع مهربي البشر”.

وخلصت ميلوني الى القول إنه “ينبغي إبقاء السفينة مُحتجزة وتوجيه تهمة تسهيل الهجرة السرية لطاقمها”.