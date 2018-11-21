على الرغم من رفض المفوضية، إيطاليا تصف موازنتها المالية بالافضل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي موازنة حكومته، التي رفضتها المفوضية الاوروبية مجدداً، بـ”القوية والفعالة”.

وقال كونتي، الذي سيلتقي رئيس المفوضية جان كلود يونكر يوم السبت المقبل، “سأحمل إلى بروكسل خطة مفصلة لإصلاحاتنا مع إيلاء اهتمام خاص للبنى التحتية المادية وغير المادية”. وأضاف في تصريح عبر منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي “أنا أعمل الأن، جنبا إلى جنب مع كل الفريق الحكومي لجعل البلاد أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق الظروف المؤاتية للنمو الاقتصادي والاجتماعي الفعال”. وأردف، في إشارة لرفضه قرار المفوضية الأوروبية، “سنمضي قدما على قناعة بأن هذا المسار هو الأفضل، أيضا لتخفيض الدين العام، ويصب في مصلحة بلدنا وكذلك في مصلحة أوروبا “.

وبدوره طالب نائب رئيس الوزراء، ماتيو سالفيني المفوضية الأوروبية بـ”إحترام الشعب الإيطالي، لأننا ندفع، كل عام، ما لا يقل عن خمسة مليارات يورو أكثر مما تعيده إلينا بروكسل”. وشدد، زعيم حزب الرابطة حليف حركة خمس نجوم في الائتلاف الثنائي الحاكم، على “حق الايطاليين في العمل، في الصحة ، في التعليم وفي ضرائب أقل وقدر أكبر من الأمن”.

ورفضت المفوضية الاوروبية للمرة الثانية مشروع الموازنة المقدم من الحكومة الايطالية، والذي أبقى على 2.4% كنسبة للعجز المستهدف لعام 2019، معربة عن نيتها فرض إجراءات عقابية على روما لخرقها قواعد الاستقرار المالي وعدم إلتزامها بخفض الدين العام، الأكبر بمنطقة اليورو بعد اليونان، والذي تجاوز سقف 130% من الناتج المحلي الإجمالي.