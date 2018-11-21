مسؤول فلسطيني: ترجيح لقاء قريب بين فتح وحماس في القاهرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- غادر وفد من حركة (حماس)، اليوم الأربعاء، قطاع غزة متوجها الى العاصمة المصرية القاهرة استجابة لدعوة مصرية.

وقال مسؤول فلسطيني في رام الله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “علمنا من الأشقاء المصريين إنه سيتم الطلب من حماس الموافقة على استئناف تطبيق إتفاق المصالحة لعام 2017 من النقطة التي وصلت عندها لدى محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس المخابرات ماجد فرج في غزة”.

وأضاف “في حال موافقة حركة حماس، فإنه سيصار الى عقد لقاء بمشاركة الحركتين برعاية مصرية لإستئناف تطبيق عام 2017”.

وتابع المسؤول، وهو قيادي في حركة (فتح) رفض الكشف عن اسمه، “نحن متفائلون من أن هذه المرة ستختلف عن المرات السابقة وقد قال الرئيس محمود عباس قبل أيام إن الطريق باتت سالكة لتحقيق المصالحة”.

واشار المسؤول الفلسطيني الى انه “سيتم تطبيق الاتفاق تدريجيا وصولا الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تؤسس للذهاب الى إنتخابات “.

ورأت مصادر فلسطينية مطلعة أن حل مشكلة رواتب موظفي حماس في غزة من خلال الأموال القطرية والتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة سيسهل من فرص الإتفاق.

وكان وفد حماس، برئاسة القيادي في الحركة خليل الحية غادر غزة اليوم عبر معبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر.

ومن المتوقع أن ينضم الى الوفد قياديون من الحركة من خارج الأراضي الفلسطينية.