بلجيكا: توجيه تهمة الإرهاب لمهاجم رجلي الشرطة في بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت النيابة العامة في بروكسل توجيه تهمة محاولة القتل ضمن إطار إرهابي للشخص الذي اعتدى بسكين فجر أمس على عنصري شرطة، في وسط مدينة بروكسل، ما أدى لإصابة أحدهما بجروح في الرقبة.

وأوضحت النيابة أن دوافع المعتدي لا تزال غير واضحة حتى الآن، إذ أن الرجل لا زال في المستشفى بحالة حرجة، ولم يتم استجوابه بعد.

وكان أحد الشرطيين قد أطلق النار على مرتكب الهجوم وأصابه في الصدر، ما استدعى نقله إلى المستشفى حيث لا زال موجوداً هناك، أما الشرطي الذي تعرض للطعن فقد غادر المستشفى اليوم.

وكشفت النيابة عن هوية المعتدي واسمه عصام.ت 33 عاماً، وهو معروف لدى السلطات بسبب جرائم حق عام، مثل السرقة ومحاولة القتل.

وفي هذا الإطار، أشارت مصادر مقربة من التحقيقات إلى أن الرجل قد يكون تصرف بمفرده، حيث “لا يوجد مؤشرات على أنه ينتمي أو يناصر تنظيم داعش”، حسب كلامها.

وهذا ولم تكشف النيابة العامة عن نتائج عمليات التفتيش التي أجريت في منزل مرتكب الاعتداء.