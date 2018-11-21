وزير مالية ايطاليا: تهويل الخلاف مع المفوضية يضر بالاقتصادين الوطني والأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير المالية والاقتصاد في الحكومة الايطالية، جوفانّي تريا أن “من شأن تهويل الخلاف بين إيطاليا والمفوضية الأوروبية إلحاق الضرر بالاقتصاد الإيطالي وبالتالي الاقتصاد الأوروبي”.

وأضاف تريا، وهو من الوزراء القلائل التكنوقراط في حكومة تحالف (حركة خمس نجوم-حزب الرابطة)، ردا على رفض المفوضية الاوروبية لمشروع الموازنة للمرة الثانية، “نأخذ علما مع الأسف بقرار المفوضية، التي لم تشاطرنا الرأي بشان دوافع الموازنة المبرمجة الإيطالية”.

واضاف تريا، في مذكرة صدرت عن وزارة المالية الاربعاء، لكن “نبقى على قناعة بأن الموازنة تضمن السيطرة الكاملة على حساباتنا العامة في حدود سياسة توسعية معتدلة، فرضها تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأوروبي والإيطالي، الذي نريد التصدي له”.

وأعاد تريا التأكيد على أن “الموازنة تضمن السيطرة الكاملة على الحسابات وعلى هدف تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حسبما رددت الحكومة مرارًا”. وأردف الوزير، الذي رفضت حكومته مطالب المفوضية بتقليص معدل العجز المستهدف المعلن لعام 2019 (2.4%) “هذه الاعتبارات تشكل قاعدة لالتزامنا بمواصلة الحوار مع المفوضية الأوروبية في البحث عن حل مشترك من أجل المصلحة المتبادلة”.