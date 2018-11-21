مسؤولة رفيعة بالخارجية الامريكية: إلتزام تجاه تحقيق الاستقرار في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدثت مسؤولة رفيعة في وزارة الخارجية الامريكية عن تفهم إدارة واشنطن لأهمية ليبيا فيما يتعلق بـ”الأمن القومي بالنسبة لإيطاليا”، وقالت “لأنها مهمة بالنسبة لنا أيضًا”.

وأكدت مديرة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الامريكية، كيرون سكينّر “التزام الولايات المتحدة بقوة لتحقيق الاستقرار في ليبيا”، مشيرة، في لقاء مع صحفيين بمقر السفارة الامريكية في روما، إلى أن الإنخراط العميق لواشنطن في قضايا بالعديد من دول منطقة الشرق الاوسط والمتوسط، “يدفع الايطاليون للإعتقاد بأن​​ الولايات المتحدة تولي إهتماما أقل بليبيا، جارتكم ومسألة مهمة بالنسبة لكم”.

واضافت سكينّر، التي تزور إيطاليا ضمن وفد أمريكي بقيادة مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل للمشاركة في منتدى (حوار المتوسط)، الذي ينطلق غداً الخميس في روما، “لكن نحن ملتزمون بشدة من أجل حكومة موحدة في ليبيا، وهذه ليست مسألة ذات أهمية ضئيلة بالنسبة لنا”.

وقالت “رسالتنا في الأيام القادمة هي أننا لم ننس ليبيا على الرغم من أننا نواجه في الشرق الأوسط الكبير مشاكل بالغة الأهمية لأمريكا”، منوهة في حديثها مع الصجفيين بأن إدارة واشنطن على “إدراك بأهميتها بالنسبة لسياستكم الخارجية وأمنكم، على وجه الخصوص في قضايا الارهاب والهجرة”.