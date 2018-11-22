إيطاليا: إنطلاق النسخة الرابعة لمنتدى حوارات المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يفتتح وزير الخارجية الايطالي، إنيزو موافيرو ميلانيزي الخميس، بحضور رئيس جمهورية سيرجو ماتّاريلا، النسخة الطبعة الرابعة لمنتدى روما لحوارات المتوسط، والذي من المتوقع أن يشهد مشاركة ما يفوق الاربعين من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية وممثلي المنظمات الدولية، فضلاً عن 800 شخصية من عالم السياسة والأعمال والثقافة والمجتمع المدني والخبراء السياسيين والمؤسسات الدولية يأتون من أكثر من 50 دولة.

ويتضمن المنتدى، الذي سيستمر ثلاثة أيام، 30 حدثًا يشمل عشر جلسات عامة وستة “منتديات سياسية” وستة “حوارات خاصة” حول التحديات الكبرى لمستقبل البحر المتوسط. وسيختم رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أعمال المنتدى يوم السبت القادم.

واشارت الخارجية الإيطالية إلى أن “مستوى المشاركة ونوعية البرنامج تمثل مرة أخرى، دليلا على نجاح الموعد الذي، في غضون بضع سنوات، وضع إيطاليا كمكان للحوار غير الرسمي، الحاسم والمفتوح على مستقبل منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسع وتحدياته”. ونوهت بـ”إن إيطاليا، بتاريخها وموقعها الجغرافي، وإنطلاقا من إلتزامها العميق من أجل مصير مشترك من السلم والازدهار في المنطقة ولهذا الغرض فهي نشطة في جميع المنظمات الدولية الرئيسية، بدءاً من الاتحاد الأوروبي، حلف شمال الاطلس ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تتولى رئاستها الدورية الحالية”

وحسب الخارجية الايطالية، فإن منتدى الحوارات هو “فرصة لإعادة البحر الأبيض المتوسط ​​ إلى صدر جدول الأعمال الدولية، بغية تحفيز النقاش النشط حول تحديات ذات أولوية استراتيجية بالنسبة لإيطاليا، إضافة إلى تشجيع التفاكر لتطوير استراتيجية لإعادة إطلاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، من خلال التعريف المشترك لـ “جدول أعمال إيجابي” للمنطقة.

إن الرؤية الإيطالية تعتبر أنه “يتعين على البحر المتوسط إعادة اكتشاف مهمته كمحور عالمي بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، والمنطقة التي تتقارب وتتسارع فيها فرص النمو والتنمية المستدامة التي توفرها عمليات العولمة”.

ونوهت الخارجية الإيطالية بأنه “لذلك، فإن المؤتمر جزء من المبادئ التوجيهية الاستراتيجية لسياستنا الخارجية ويتماشى مع الاستمرارية في جملة أمور”، من بينها مؤتمر “من أجل ومع ليبيا”، الذي إلتئم في باليرمو في الفترة ما بين 12 و 13 الشهر الجاري ومؤتمر إيطاليا-أفريقيا في 25 تشرين الاول/أكتوبر الماضي

وسيتناول المنتدى دور الابتكار في النمو الاقتصادي، الميثاق العالمي لتنظيم تدفقات الهجرة، أنشطة المجتمع المدني، دور الطاقة كأداة للتعاون والنمو الاقتصادي. كما سيسلط الضوء في مناقشات خاصة على مناطق، تبرز من بينها ليبيا وغزة واليمن وسورية وتونس وإيران.