وزير الخارجية الصيني: سندعم التعددية أمميا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين- أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي أن بلاده “كعضو دائم بمجلس الأمن الدولي، سوف تواصل دعمها الراسخ للتعددية ولقيام الأمم المتحدة بدور مركزي في الشؤون العالمية وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية”.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الصينية (شينخوا) عنه قوله، خلال لقاء مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في بكين، إن “المجتمع الدولي يحتاج إلى أمم متحدة قوية أكثر من أي وقت مضى في ظل الوضع الحالي”. وأضاف وانغ قائلا: “كعضو دائم بمجلس الأمن الدولي، سوف تواصل الصين دعمها الراسخ للتعددية ولقيام الأمم المتحدة بدور مركزي في الشؤون العالمية وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية”.

وأعلن رئيس الدبلوماسية الصينية أن بلاده “مستعدة للعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة في شؤون عالمية، من بينها التعامل مع التغير المناخي والدعم المشترك للتعاون وفقا لمبادرة الحزام والطريق”. بدورها، أعربت أمينة عن “تقديرها لدعم الصين الراسخ للتعددية والعمل مع الأمم المتحدة، مضيفة أن الأمم المتحدة تتطلع إلى مواصلة التنسيق والتعاون بشكل وثيق مع الصين”، حسبما نقلت عنها وكالة (شينخوا).