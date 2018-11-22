مسؤولة إيطالية: حذر بنشر الأنباء التي قد تضر بمواطنتنا المختطَفة في كينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت مسؤولة دبلوماسية إيطالية الى توخي الحذر في نشر الأنباء التي، مما قد يلحق الضرر بمواطنتنا المختطَفة في كينيا.

يأتي ذلك في إشارة الى قيام عصابة مسلحة مساء أمس الأول، الثلاثاء، بخطف عاملة الإغاثة الإيطالية سيلفيا رومانو (23 عاماً)، من قرية جنوب شرقي البلاد، بعد أن قامت بإطلاق النار على عدد من السكان، مما أدى إلى جرح خمسة أشخاص.

وأضافت وكيلة وزير الخارجية، ايمانويلا ديل ري، في تصريحات إذاعية الخميس، أن “سيلفيا تمثل أفضل ما في مجتمعنا”، لذا “أريد أن أبعث رسالة تضامن وقرب وتعاطف مع أفراد عائلتها الذين أدرك ما يمرون به”، حيث “يجب أن نحترم مخاوفهم”.

وأكدت ديل ري على “ضرورة توخي الحذر في تناقل الأخبار، التي قد تؤثر سلباً على العمليات الميدانية”، لذلك “فمن الأفضل انتظار تطور الحقائق”. ونوهت بأن “على المجتمع الدولي أن يعزز سلامة العاملين في هذه المناطق”.

وتابعت المسؤولة الدبلوماسية، “يجب قبل كل شيء الإلمام جيداً بالأجواء التي يعملون فيها”، ثم “معرفة الثقافة، المخاطر، القوانين، القواعد العرفية ومعايير السلامة”، كما “ينبغي تعزيز القانون الإنساني الدولي”، مبينة أن “مسألة أمن أفراد العمليات الإنسانية سارت على مر السنوات الأخيرة بأسلوب خلق مشاكل مقلقة بشكل متزايد”.

وخلصت ديل ري الى القول إن “137 عاملا إنسانيا فقدوا حياتهم خلال العام الماضي”، وأن “من الجانب الإيطالي هناك حذر ووعي شديدين بهذه الحقيقة”.

يُذكر أن وكيل النيابة العامة في روما قام أمس بفتح ملف تحقيق بشأن اختطاف سيلفيا رومانو، موكلاً نائب المدعي العام سيرجو كولايوكو بالملف، الذي يتم فيه افتراض جريمة الاختطاف بدافع الإرهاب.