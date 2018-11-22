المفوضية: نعمل على تسهيل الحوار بين الدول الأعضاء بشأن بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها تعمل على تسهيل الحوار بين الدول الأعضاء في الاتحاد للتوصل إلى حل باقي القضايا المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ومستقبل العلاقات بين الطرفين ما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

وتعني المفوضية الأوروبية هنا مسألة الصيد البحري ولكن على وجه الخصوص وضع جبل طارق، مقاطعة داخل اسبانيا تحت السيطرة البريطانية، والذي لا زال محل توتر بين لندن ومدريد. وفي هذا الصدد، قالت المتحدث بإسم المفوضية، ماغاريتس شيناس “نعم لم يحل اتفاق الانسحاب الموجود حالياً كافة المشاكل، فهو اتفاق تقني، والمفاوضات لا تزال جارية من أجل التوصل إلى توافق قبل حلول موعد القمة القادمة يوم الأحد”.

ونوه شيناس. بأن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، سبق وتحدث مع رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانيشز، وأثار الموضوع أيضاً مع رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، خلال لقاءها يوم أمس، “تم تشجيعهما على الحوار”، على حد تعبيره

وأوضح المتحدث أن موضوع جبل طارق سيكون خاضعاً للنقاش خلال الأيام القادمة، دون أن يستبعد وجود لقاءات ثنائية أو ثلاثية بين رئيس المفوضية وكل من رئيسي وزراء اسبانيا وبريطانيا مساء السبت القادم، أي عشية القمة.

ويتضمن اتفاق انسحاب بريكست، الذي تبنته المفوضية وسيعرض على الزعماء يوم الأحد، بروتوكولاً خاصاً حول جبل طارق ينص، في مجمله، على عدم إمكانية ابرام أي اتفاق مستقبلي بين الاتحاد وبريطانيا، بعد خروجها، بشأن هذه المنطقة، دون اتفاق مسبق بين لندن ومدريد.

ولكن مدريد تعبير هذا الأمر غير كاف وتصف نصوص البروتوكول بـ”الغامضة”، فهي تريد أن يعالج مصير جبل طارق بشكل منفصل بعد بريكست وترغب كذلك الاحتفاظ بحق الاعتراض على أي اتفاق مستقبلي مع بريطانيا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر منطقة جبل طارق.

وكان رئيس الوزراء الاسباني قد هدد بالتصويت ضد اتفاق بريكست يوم الأحد القادم، ما لم يتم تلبية طلبات بلاده بشأن جبل طارق.

وكانت المفوضية قد أحالت اليوم نص إتفاق بريكست ومشروع الإعلان السياسي حول مستقبل العلاقات بين بروكسل ولندن إلى رئيس الاتحاد دونالد توسك من أجل دراسته ومناقشته مع العواصم الأوروبية ال 27.

وترى مصادر مطلعة أن التهديد الاسباني لن يعرقل مسيرة اتفاق بريكست، إذ ستتم الموافقة عليه بالأغلبية وليس بالإجماع.