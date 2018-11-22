التعاون الإيطالي يرسل مساعدات طارئة لشمال سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الخارجية الإيطالية إنه في سياق التزامنا لصالح الشعب السوري، أمرت وكيلة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ايمانويلا ديل ري، بحزمة مساعدات طارئة إضافية بقيمة 2.5 مليون يورو، لمواجهة حالات الطوارئ الإنسانية شمال سورية.

وأضافت الخارجية في بيان الخميس، إنه “بفضل المساهمة الإيطالية بمبلغ 1.5 مليون يورو لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، سيتم توفير الضروريات الأساسية للسكان المدنيين في محافظات إدلب، حلب وحماة”.

وذكر البيان أن “من المتوقع أيضا إرسال مساهمة قدرها مليون يورو، لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)”، الذي “يهدف إلى حماية وتحسين الظروف المعيشية للنساء وأسرهن في محافظة الرقة”.

وخلص بيان الوزارة مشيرا الى أنه “سيتم تقرير مساهمة إضافية بمقدار 500 ألف يورو في الأيام المقبلة لصالح برنامج الأغذية العالمي لمواجهة الطوارئ الغذائية في البلاد”، في إشارة الى سورية دائماً.