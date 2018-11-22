موغيريني وهان يسعيان لتعزيز العلاقات الأوروبية – التركية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عقد كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والمفوض الأوروبي المكلف شؤون التوسيع يوهانس هان، لقاء مع وزير الشؤون الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في أنقرة اليوم، في إطار الحوار السياسي العالي المستوى بين الطرفين.

وناقش المشاركون قضايا ذات اهتمام مشترك مثل الهجرة ومحاربة الإرهاب والطاقة والاقتصاد والنقل، كما أن “تركيا بلد مرشح لعضوية الاتحاد، وكذلك شريك أساسي له، ونحن نثني على قرار أنقرة تكثيف العلاقات مع بروكسل”، حسب كلام موغيريني.

ويأمل الأوروبيون فتح مرحلة جديدة من التعاون مع أنقرة، مشيرين إلى الحاجة إلى تركيا كدولة قوية، ديمقراطية تقوم على أساس سيادة القانون والحريات الأساسية، “ولكن الاتحاد على دراية ووعي بالآثار التي خلفتها محاولة الانقلاب على البلاد”، على حد تعبير المسؤولة الأوروبية، والتي تشير إلى ما حدث منتصف شهر تموز /يوليو عام 2016، حيث وقعت محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعبرت موغيريني عن استمرار قلق الاتحاد الأوروبي بشأن اعتقال الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء المجتمع المدني في تركيا.

هذا ومن المنتظر أن يلتقي كل من هان وموغيريني الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت لاحق اليوم.