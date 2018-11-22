ميلانيزي، تعليقا على إنسحاب وفدها من باليرمو: تركيا محاور لا غنى عنه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير الخارجية الايطالي إينزو موافيرو ميلانيزي تركيا بـ”محاور لا غنى عنه”، فيما يتعلق بالأزمة الليبية، وقال “من الصعب تجاهل ذلك. تركيا تتمتع بعلاقات ثنائية مستقلة يمكن أن تكون جيدة إلى حد ما، ولا بد لنا إشراكها”.

وكان رئيس الدبلوماسية الايطالية يعلق، خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة (كورييري ديلا سيرا) حول إنسحاب الوفد التركي من مؤتمر باليرمو حول ليبيا، وتساءلت الصحيفة فيما إذا كانت “المواقف التركية المتأرجحة وغير الليبرالية قد تخلق صعوبات لإيطاليا، شريكتها التقليدية؟”.

وحسب وزير الخارجية الإيطالي، فإن “الحساسيات التي ظهرت في باليرمو هي من أعراض العلاقات المعقدة في منطقة المتوسط”.

وكان المبعوث الخاص للرئيس التركي إلى ليبيا، أمر الله إيشلر، قد ذكر أنّ وفد بلاده إلى مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا، أظهر “موقفا حازما بإنسحابه من الجلسات، بسبب عقد بعض الوفود اجتماعا مصغراً غير رسمي على هامش المؤتمر الرسمي”،

كما رأى إيشلر، في تصريحات سابقة، حسبما نقلت عنه وكالة (الأناضول)، إن “من غير الممكن تناول الأزمة الليبية بمعزل عن مسيرة الربيع العربي، والأزمات التي تعصف بالمنطقة سواء في ليبيا أو سورية أو اليمن، لا يمكن حلها دون إرادة سياسية حقيقية من المجتمع الدولي”. كما اعتبر أنه “يجب أن تكون إرادة الحل متوفرة لدى الأطراف الليبية أيضاً، لكن وللأسف عندما ننظر إلى واقع الحال نجد أن التفرّق في ليبيا يزداد عمقاً، ويؤسفني أن أقول أننا لسنا قريبين من الحل في هذا البلد”.