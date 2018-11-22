الرئيس الإيطالي يستقبل نظيره العراقي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – استقبل رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجو ماتاريلا، الخميس في مقر الرئاسة، قصر (كويرينالي)، رئيس جمهورية العراق برهم صالح.

وقال بيان لديوان الرئاسة الإيطالية، إن اللقاء جاء ضمن خلال زيارة الرئيس العراقي الرسمية لإيطاليا”، حيث “استضافه الرئيس ماتّاريلا، مقيما له مأدبة افطار”، مشيرا “حضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إينزو موافيرو ميلانيزي، للمأدبة”.

لاحقا، قالت الحكومة الإيطالية إن “رئيس مجلس الوزراء جوزيبي كونتي، اجتمع بمقر الحكومة، قصر (كيجي)، الرئيس العراقي برهم صالح”، مبينة أن “الترحيب بالرئيس العراقي تم بحفاوة وبإجراء مراسيم الشرف في ساحة قصر الحكومة”.