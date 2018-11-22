الرئيس العراقي: هزيمة داعش والحكومة الجديدة تحوّلٌ للمنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس جمهورية العراق برهم صالح إن “هزيمة تنظيم (داعش) على الأراضي العراقية وإنشاء حكومة بغداد الجديدة، يمكنه أن يمثل نقطة تحول للعراق وللشرق الأوسط الموسع”.

وفي كلمته خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى المتوسط الذي انطلق في روما الخميس، أضاف الرئيس صالح “لقد كان العراق دائماً مركز تغيير في الشرق الأوسط”، وعلى “مدى آلاف السنين، كان رائدا وحافزًا للنظام الإقليمي أو لاضطرابه أيضا”، ووصف هزيمة تنظيم داعش بأنه “تحديًا كبيرًا”.

وذكر الرئيس العراقي أن “الجميع كافحوا جنباً إلى جنب لإنهاء هذا الصراع مع تنظيم (الدولة الإسلامية)”، كما تحدث عن “النجاح الكبير للجيش وقوات الشرطة وفصائل الحشد الشعبي والبيشمركة”، معربا عن “الشكر لأعضاء التحالف الدولي المناهض لـ(داعش) بقيادة الولايات المتحدة”، وكذلك “شكرا لإيطاليا أيضا”.

ثم ذكر صالح أنه “خلال السنوات الأربعين الماضية، انتقل العراق من صراع إلى آخر”، حيث “كانت هناك مذابح وإبادات جماعية وعقوبات”، مشيرا الى أنه “لم يعانِ أي بلد آخر بقدر ما عانى العراق”. واختتم بالقول “كل هذا يجب أن ينتهي”، فـ”لقد حان الوقت لتحقيق الاستقرار، لمصلحة العالم العربي، لأننا لم نُدَنْ بعيش دوامة العنف”.